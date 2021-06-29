В Москве реконструируют здание гостиницы "Варшава"

Фото: Архсовет Москвы

Проект реконструкции здания гостнинцы "Варшава" одобрил архитектурный совет Москвы, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Давайте поддержим этот проект. Я надеюсь, реакция общественности на него будет положительной", – отметил Кузнецов.

В пресс-службе главного архитектора сообщили, что в июле этого года может быть получено разрешение на строительство. Начало работ запланировано на август 2021 года, ввод в эксплуатацию может быть произведен в октябре 2023 года.

"Концепция нового здания подразумевает возможность длительного проживания. Номера начинаются с 26 квадратных метров и заканчиваются размерами более 100 квадратных метров", – добавил руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан.

Проект предусматривает реконструкционные работы в классическом стиле с выразительной пластикой фасадов, вертикальными пилонами и пилястрами. Общая площадь комплекса составит около 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что расположенный на Сиреневом бульваре кинотеатр "София" готовят к вводу в эксплуатацию, основные строительно-монтажные работы завершены.

