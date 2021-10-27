Горячая линия для помощи москвичам на самоизоляции возобновила работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Горячая линия по оказанию социальной помощи находящимся на домашнем режиме москвичам возобновила свою работу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что находящиеся на домашнем режиме москвичи могут заказать доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а также обратиться по вопросам психологической помощи. Номер горячей линии +7 (495) 870-45-09 работает ежедневно с 08:00 до 21:00.

"Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (8 (495) 051 – при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don’t panic", – говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые горячая линия начала работу в марте прошлого года. Всего за 2020 год социальные работники оказали более 700 тысяч услуг по 1,8 миллиона заявок, доставляя москвичам, помимо прочего, продукты, лекарства и средства реабилитации.

Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках, продлится до 25 февраля 2022 года.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, домашний режим затронет порядка 2,5 миллиона горожан, из которых около 1,9 миллиона являются людьми пожилого возраста.