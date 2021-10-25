В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Столичные власти не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября, сообщили в Оперштабе Москвы.

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", – говорится в сообщении.

В Штабе напомнили, что в столице действует требование о переводе 30% сотрудников организаций на удаленный режим работы, а также домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", – отметили в Оперштабе.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.