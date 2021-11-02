Собянин выделил средства на реконструкцию кинотеатра "Полярный" в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На реконструкцию кинотеатра "Полярный", который расположен в Южном Медведкове на северо-востоке столицы, будет выделено 49 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Кинотеатр, построенный в 1964 году, находится по адресу улица Полярная, дом 9.

"Морально и физически устаревшее здание кинотеатра было закрыто в 2008 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. За последние годы было разработано несколько инвестиционных проектов по реконструкции здания, однако по разным причинам ни один из них не был реализован", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Собянин принял решение о проведении реконструкции кинотеатра за счет столичного бюджета на основании многочисленных обращений местных жителей, депутатов столичного парламента и местного самоуправления.

"Для проведения реконструкции здание кинотеатра передано в оперативное управление ГАУ "Парк Яуза", – говорится в сообщении.

Так, в ближайшее время специалисты комплексно обследуют объект, а на будущий год запланированы подготовка концепции современного использования здания и начало разработки проектно-сметной документации.

Предполагается, что кинотеатр станет современным культурно-досуговым центром.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции кинотеатров "Янтарь" и "София". По его словам, в "Янтаре" разместится образовательный клуб для детей и зоны для мастер-классов. Между тем в кинотеатре "София" в Северном Измайлове теперь располагаются 10 внутренних кинозалов и один летний, который будет работать на крыше.

Здания были практически полностью перестроены. Они получили дополнительные этажи и подземные стоянки, помещения под кафе, рестораны и магазины.

