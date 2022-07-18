Шпионский боевик "Серый человек" выходит на малые экраны России

Главной премьерой недели в России станет шпионский боевик "Серый человек". По сюжету Курт Джентри – киллер на службе ЦРУ. Он вынужден выполнять заказы в обмен на свою свободу. Случайно Курт раскрывает тайны разведуправления и оказывается втянут в международный заговор. Против него выходит герой Криса Эванса. Он выступит в новом амплуа и станет самым настоящим злодеем.

Авторами фильма стали режиссеры братья Руссо, которые сняли последних "Мстителей". Сюжет "Серого человека" многие критики называют банальным. Фильм уже называют одним из самых дорогих на Netflix. Бюджет картины – 200 миллионов долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.