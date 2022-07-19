Вышел сериал, рассказывающий, как снимались самые известные сцены в кино

Кинокритики посоветовали посмотреть сериал о том, как снимались самые известные сцены. Режиссера "Одного идеального кадра" вдохновил аккаунт в соцсети, где опубликовывали красивые кадры из разных фильмов. Это стало исследование значения кинообраза.

Сериал "Один идеальный кадр" будет интересен как поклонникам кино, так и тем, кто хочет заглянуть за кулисы, увидеть создание киношедевров с нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.