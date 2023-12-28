В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

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В центре Буэнос-Айреса начался новый митинг против политики и реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает РИА Новости.

На митинг собрались несколько тысяч человек, протестующие бьют в барабаны и выкрикивают лозунги. Отмечается, что протест был заранее согласован с властями.

Митингующие заявляют о незаконности реформ Милея.

Новый президент Аргентины ранее подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. По его словам, главной целью указа станет начало реструктуризации Аргентины, "возвращение свободы" и устранение множества барьеров, препятствующих экономическому развитию.

Среди принятых Милеем решений – приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен, ограничения права на забастовку и изменение трудового законодательства.

Ранее уже сообщалось, что в центре Буэнос-Айреса прошел протест против экономической политики нового правительства Аргентины. На митинг собрались сотни человек, среди них были целые семьи с маленькими детьми.

Участники акции перекрыли одну из центральных улиц города. Местные полицейские окружили протестующих, а также, предположительно, применили слезоточивый газ.