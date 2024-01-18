Глава Башкирии прокомментировал беспорядки в Баймаке

Фото: телеграм-канал "Радий Хабиров"

Часть вины в том, что на фоне заседания по делу Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) начались беспорядки в Башкирии, лежит на местных властях, заявил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

"Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей (Алчинова и его сторонников. – Прим. ред.). Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят", – говорится в его публикации.

Ранее следователи в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионе.

До этого в Сети появились сообщения с призывами к населению поучаствовать в протестных акциях у Баймакского районного суда во время заседания по делу Алчинова, которого обвиняют в совершении преступления по статье о разжигании ненависти или вражды. Главной целью организаторов протеста было освобождение мужчины. В результате беспорядков пострадали несколько человек.

Позже в Башкирии начала работать горячая линия для пострадавших во время протестных акций.



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