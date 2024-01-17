СК возбудил дело по факту организации беспорядков в Башкирии

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Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, в Сети распространились сообщения с призывами к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период проведения заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Его обвиняют в совершении преступления по статье о разжигании ненависти или вражды. Главной целью организаторов протеста было освобождение фигуранта дела.

"В ходе беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", – говорится в сообщении ведомства.

В результате произошедшего следователи возбудили уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 212 ("Организация и участие в массовых беспорядках"), а также по части 1 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса РФ.

Расследование произошедшего и установление личностей причастных продолжается.

По информации СМИ, Алчинова привлекли к уголовной ответственности после его выступления в апреле 2023 года.

До этого по делу о разжигании ненависти осудили двух поэтов из Москвы. Их приговорили к 5,5 и 7 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

