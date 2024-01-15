Израильский футболист "Антальяспора" Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды

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Израильский футболист Сагив Ехезкель, выступающий за турецкий клуб "Антальяспор", которого ранее обвинили в публичном разжигании ненависти и вражды из-за его поведения после забитого гола, заявил, что не считает свои действия провокационными. Об этом сообщает Ynet.

После забитого гола в матче между командами "Антальяспор" и "Трабзонспор" Ехезкель указал на повязку с надписью "100 дней. 7.10" с изображением звезды Давида. Символика трактовала сотый день палестино-израильского конфликта.

"Антальспор", посчитав, что действия футболиста нарушают национальные ценности Турции, отстранил его от игр и разорвал контракт. Прокуратура после этого начала судебное расследование.

"Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе", – заявил Ехезкель на допросе в прокуратуре.

Сейчас спортсмен находится под стражей. 15 января судья рассмотрит вопрос о продлении срока его ареста. При этом адвокаты Ехезкеля надеются, что к вечеру ему разрешат вылететь в Израиль.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) временно отстранила от участия в соревнованиях российского олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева из-за его публикации в соцсетях. Он разместит на странице Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с флагом Палестины.

В федерации, рассмотрев пост спортсмена, пришли к выводу, что такие действий нарушают положения организации, которые не допускают публикации религиозных или политических взглядов.

