В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боевых действий в Газе

Фото: AP Photo/Adel Hana

США призывают Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу сказать, что госсекретарь Энтони Блинкен только что вернулся из региона, и мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода", – заявил он в эфире CBS.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, в результате действий Израиля в секторе Газа с 7 октября погибли 23 843 палестинцев. Количество раненых возросло до 60 317 человек.

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств