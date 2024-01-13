Число погибших в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек

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В результате действий Израиля в секторе Газа с 7 октября погибли 23 843 палестинцев, сообщает ria.ruРИА Новости со ссылкой на отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве.

Количество раненых возросло до 60 317 человек. За последние сутки в секторе Газа в результате погибли 135 человек.

Как подчеркнули в анклаве, уже каждый 12-й палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В январе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

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