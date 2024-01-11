Представитель ЮАР заявил, что жители Газы могут умереть от голода из-за действий Израиля

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM

Израиль намеренно хотел своими действиями вызвать в секторе Газа голод и обезвоживание, в результате чего многие жители анклава могут в ближайшее время просто умереть. Об этом сообщила представитель делегации ЮАР Адила Хасим в суде ООН, передает РИА Новости.

"Беспрецедентные 93% населения Газы сталкиваются с кризисным уровнем голода", – подчеркнула Хасим.

Также представитель ЮАР заявила, что жители сектора Газа могут умереть не только от голода и обезвоживания, но и от болезни, поскольку Израиль не допускает в анклав поставки медикаментов и топлива.

Слушания в суде ООН проходят в Гааге 11–12 января по иску ЮАР против Израиля. Последних обвинили в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. 11 января запланировано слушание южноафриканской делегации, а 12 числа – израильской.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля поручил своим посольствам оказать давление на мировых дипломатов и политиков для выступления против дела ЮАР в Международном суде ООН.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ