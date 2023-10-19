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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления. Об этом сообщается на сайте союза.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", – следует из заявления.

До этого УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова. Они должны были пройти 12 и 15 октября соответственно.

Между тем европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) также решило не проводить матчи с участием команд из Израиля до дальнейшего уведомления, сообщается на сайте организации.

"Европейское отделение Международной федерации баскетбола решило продлить перенос всех игр с участием израильских команд в женском Еврокубке и Кубке Европы FIBA на предстоящую неделю и до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении.

С 7 октября между Израилем и Палестиной идут боевые действия. На Ближнем Востоке обострился арабо-израильский конфликт.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.



Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19