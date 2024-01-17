Прокуратура запустила горячую линию после беспорядков в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Башкирии запустили горячую линию для пострадавших в результате беспорядков. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры республики.

"Заработала горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции", – говорится в публикации.

Граждане могут обратиться в будни с 09:00 до 18:00 по номеру 8 (347) 276-28-46. Им ответят сотрудники отдела по рассмотрению обращений прокуратуры.

Ранее первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионе.

По данным следствия, в Сети распространились сообщения с призывами к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период проведения заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Его обвиняют в совершении преступления по статье о разжигании ненависти или вражды. Главной целью организаторов протеста было освобождение мужчины.

Расследование произошедшего и установление личностей причастных продолжается.