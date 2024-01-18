Суд в Уфе арестовал шесть участников беспорядков в Баймаке на сроки до 13 суток

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Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков в Баймаке на сроки от 10 до 13 суток, сообщает ТАСС.

Суд признал виновными Аралбаева Ю. Т., Мухаметшина Р. А., Ахметшина Ф. Т., Скворцова Д. В. и Петрова Д. Е. в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Им назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Илнара Галина арестовали на 13 суток.

Суд установил, что административное правонарушение мужчины совершили 15 января, когда в Баймакском районном суде шло первое заседание по делу Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Из-за несанкционированного публичного мероприятия с участием мужчин было затруднено посещение здания суда, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству. Кроме того, это препятствовало проезду к остановке общественного транспорта и движению транспортных средств и пешеходов по Революционной улице.

Ранее первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионе.

По данным следствия, в Сети распространились сообщения с призывами к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период проведения заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Его обвинили в совершении преступления по статье о разжигании ненависти или вражды. Главной целью организаторов протеста было освобождение мужчины.

17 января Баймакский районный суд приговорил Алчинова к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку.