Синоптик спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине

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Жителей Камчатки и Сахалина предупредили о сильных снегопадах. О погоде рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит свое влияние, и там продолжатся сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра – более 50 сантиметров, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 метра, а то и выше", – передает RT его слова.

При этом эксперт отметил, что в Приморском крае погодные условия будут улучшаться.

В свою очередь, в столичном регионе во вторник, 23 января, прогнозируются облачная погода, снег и метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Жителям и гостям столицы рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.



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