Спортивный журналист Александр Круглов пропал без вести в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Штрафные 150"

Правоохранители устанавливают местонахождение спортивного журналиста Александра Круглова, который пропал без вести в Тюмени. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по области.

В пресс-службе "Лиза Алерт" изданию заявили, что мужчина приехал в Тюмень для того, чтобы освещать чемпионат России по биатлону, который проходил в регионе с 13 по 16 марта. Однако последний раз журналиста видели днем 12 марта в Восточном районе города.

16 марта, как уточнили в "Лиза Алерт", был проведен поиск свидетельств его возможного местонахождения. На следующий день волонтеры начали изучать камеры видеонаблюдения с того места, где последний раз видели Круглова.

Журналист ведет на YouTube и в Telegram каналы, посвященные биатлону. Под последней публикацией в телеграм-канале была размещена информация о том, что "админ 12 марта пропал без вести".

Ранее во Владивостоке нашли пропавшую 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры. Сейчас состояние ребенка оценивается как нормальное.

При этом в УМВД по региону уточняли, что школьница уже не первый раз самовольно уходит из дома. Более того, она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

