"Известия": в Санкт-Петербурге задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который 18 лет назад пропал без вести в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации журналистов, мужчина пропал в сентябре 2007 года. Дмитрий Егоров, которому на тот момент было 14 лет, отправился на улицу гулять и не вернулся домой.

Спустя 18 лет мужчина был задержан в паспортном столе, куда он пришел поменять документы. Иные детали и обстоятельства пропажи Егорова выясняются.

В конце февраля в Омской области обнаружили живой 17-летнюю девочку, которая ушла из дома два года назад и не вернулась. Ребенок с сентября 2023 года находился в розыске.

Позднее житель Москаленского района Омской области рассказал, что все это время школьница жила в его семье. Пенсионеры планировали удочерить девочку. По версии СМИ, причиной побега могли стать напряженные отношения с сожителем матери.

