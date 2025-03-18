Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Круглова нашли живым

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территорииРФ)/Александр Круглов

Спортивный журналист Александр Круглов, пропавший в Тюмени, был найден в гостинице в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Круглова обнаружил администратор отеля, после чего включил его телефон, чтобы сообщить родным журналиста о его местонахождении. Затем в гостиницу вызвали полицию и медиков. Корреспондента отвезли в больницу.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" Тюменской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" подтвердил обнаружение Круглова. Там отметили, что его поиски шли более двух суток.

О пропаже спортивного журналиста стало известно 17 марта. В пресс-службе "Лиза Алерт" заявили, что мужчина приехал в Тюмень для того, чтобы освещать чемпионат России по биатлону, который проходил в регионе с 13 по 16 марта.

Ранее во Владивостоке нашли пропавшую 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры. При этом в УМВД по региону уточняли, что школьница уже не первый раз самовольно уходит из дома. Более того, она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.