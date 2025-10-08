Почти 600 застрявших на Эвересте туристов спустились с горы

Фото: 123RF/tgsjylingang

Со склона Эвереста спустились по меньшей мере 580 туристов, сообщил медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

"В общей сложности 580 туристов и более 300 местных проводников, погонщиков яков и других сотрудников службы поддержки туристов благополучно прибыли в поселок Цюйдан и его окрестности", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще более 10 туристов под руководством спасателей прибыли в промежуточный пункт сбора.

Около тысячи человек попали в снежную ловушку на восточном склоне Эвереста в Тибете в воскресенье, 5 октября. Видимость резко снизилась до одного метра.

Позже 350 альпинистов успешно спустились с горы. С оставшейся группой из 200 человек была налажена связь.

В посольстве РФ в Пекине заявили, что не получали информацию о гражданах России среди туристов. Дипломаты оперативно установили контакт с профильными ведомствами Китая.