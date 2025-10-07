Посольство РФ в Пекине не получало данных о застрявших на Эвересте россиянах

Фото: 123RF/muha

Посольство РФ в Пекине не получало информацию о гражданах России среди туристов, застрявших из-за снегопада на Эвересте. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что российские дипломаты оперативно установили контакт с профильными ведомствами Китая.

"Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию", – заявили в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что значительную часть туристов удалось вывести в безопасное место, с остальными налажена связь. Спецслужбы Китая продолжают спасательные работы.

Около тысячи человек оказались в снежной ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете на высоте 5 тысяч метров из-за резкого ухудшения погоды в воскресенье, 5 октября. Видимость резко снизилась до одного метра. Самостоятельно туристы спуститься не могли.

Позже 350 альпинистов успешно спустились с горы. С оставшейся группой из 200 человек была налажена связь. Они должны спуститься под руководством спасательного отряда.