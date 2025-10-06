CCTV: более 300 застрявших возле Эвереста туристов спустились с горы

Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua

350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста, благополучно спустились с горы, передает Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, туристы чувствуют себя хорошо.

Кроме того, спасателям удалось установить связь с оставшейся группой более чем из 200 человек. Они в скором времени спустятся со склона под руководством спасательного отряда.

Около 1 тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста из-за резкого ухудшения погоды в воскресенье, 5 октября. Альпинисты на высоте 5 тысяч метров столкнулись с сильнейшим за последние годы снегопадом.

На некоторых участках маршрута снег полностью засыпал палатки. Метель также затрудняла проведение спасательной операции.