CCTV: более 300 застрявших возле Эвереста туристов спустились с горы

06 октября, 08:15Происшествия
Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua
350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста, благополучно спустились с горы, передает Центральное телевидение Китая.
По данным журналистов, туристы чувствуют себя хорошо.
Кроме того, спасателям удалось установить связь с оставшейся группой более чем из 200 человек. Они в скором времени спустятся со склона под руководством спасательного отряда.
Около 1 тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста из-за резкого ухудшения погоды в воскресенье, 5 октября. Альпинисты на высоте 5 тысяч метров столкнулись с сильнейшим за последние годы снегопадом.
На некоторых участках маршрута снег полностью засыпал палатки. Метель также затрудняла проведение спасательной операции.