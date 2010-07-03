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В мире

18:02

Француз поднялся на 152-метровый небоскреб в пригороде Парижа

за рубежом

Фото: ТАСС/Michael Probst/AP

Французский скалолаз Ален Робер забрался на 152-метровый небоскреб в пригороде Парижа. Ему удалось добраться до самых верхних этажей здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Экстремал проник в небоскреб через окно, где его встретили сотрудники полиции. Они доставили 57-летнего мужчину в полицейский участок за нарушение общественного порядка.

"Я работаю в башне прямо напротив небоскреба. В районе 11 часов мы заметили, что мужчина в желтом жилете и без снаряжения карабкался по фасаду соседнего здания. Издалека он казался спокойным и быстрым", – рассказали очевидцы.

Робер прославился тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах. В октябре он забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в деловом центре Лондона.

Ранее скалолаз успел взобраться на башню компании Total в Париже, Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве, самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае. Он намерен покорять здания до 65-70 лет. Его достижения вносили в Книгу рекордов Гиннесса в 2008, 2010 и 2011 годах.

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