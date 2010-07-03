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Общество

12:59

Москвич наглядно показал детям трудность заработка

общество

Москвич наглядно показал трудность заработка

Промышленный альпинист продемонстрировал детям, каким тяжелым трудом ему достаются деньги. Ролик снят на одной из башен делового центра "Москва-Сити".

Мужчина забирается на тросе на крышу, говоря при этом: "Детишки, вот так папе денежки достаются. Три этажа. Я без страховки". В конце ролика мужчина сообщил, что теперь ему предстоит затащить на крышу веревки, по которым он поднялся.

Также он посоветовал детям вспоминать эти кадры, когда им захочется потратить деньги на какую-нибудь, как он выразился, ерунду.

Ранее были названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет. С 2013 по 2018 год в России на 74 процента выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Второе место занимают сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. За пять лет прирост средней зарплаты в этой области составил 73 процента – 28,1 тысячи рублей против 16,3 тысячи.

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