Москвич наглядно показал детям трудность заработка

Москвич наглядно показал трудность заработка

Промышленный альпинист продемонстрировал детям, каким тяжелым трудом ему достаются деньги. Ролик снят на одной из башен делового центра "Москва-Сити".

Мужчина забирается на тросе на крышу, говоря при этом: "Детишки, вот так папе денежки достаются. Три этажа. Я без страховки". В конце ролика мужчина сообщил, что теперь ему предстоит затащить на крышу веревки, по которым он поднялся.

Также он посоветовал детям вспоминать эти кадры, когда им захочется потратить деньги на какую-нибудь, как он выразился, ерунду.

Ранее были названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет. С 2013 по 2018 год в России на 74 процента выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Второе место занимают сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. За пять лет прирост средней зарплаты в этой области составил 73 процента – 28,1 тысячи рублей против 16,3 тысячи.

