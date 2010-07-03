Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

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Названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет. Рейтинг составил RT на основе данных Росстата.



С 2013 по 2018 год в России на 74% выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Если в 2013 году они в среднем получали 25,2 тысячи рублей, то в 2018-м – 43,9 тысячи.

Второе место занимают сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. За пять лет прирост средней зарплаты в этой области составил 73% – 28,1 тысячи рублей против 16,3 тысячи.

Также заметен рост зарплат в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. Прирост составил 63%. В 2013 году занятые в этих областях получали 24,5 тысячи рублей, а в 2018-м – более 40 тысяч рублей.

У тех, кто трудится в области информации и связи, зарплата увеличилась на 60% – с 42,2 до 67,8 тысячи рублей. На 54% увеличился заработок работников, занятых в добыче полезных ископаемых – с 54,1 до 83,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.

Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1%. В Дели и Токио уровень безработицы превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%, в Берлине этот показатель составил 6,3%, в Париже – 8,4%, Рио-де-Жанейро – 8,8%, Стамбуле – 12,8%.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.