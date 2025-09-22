Малахов: машина Дмитрия Диброва попала в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль телеведущего Дмитрия Диброва попал в ДТП. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов, опубликовав соответствующие кадры в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала SHOT, авария произошла утром 22 сентября на Рублево-Успенском шоссе в подмосковной деревне Жуковке. Выяснилось, что машина Mercedes, которая принадлежит Диброву, столкнулся с несколькими автомобилями.

В результате машина телеведущего получила повреждения, пострадал бампер. При этом, как рассказал изданию StarHit источник, в момент ДТП Диброва и его детей в авто не было.

Ранее российский актер Игорь Верник прокомментировал сведения о ДТП со своим участием, которые были опубликованы театральным агентством "Арт-партнер XXI". Там сообщили, что якобы по этой причине был перенесен спектакль "Торговцы резиной". Однако позже в агентстве заявили, что перенос произошел из-за болезни артиста.

Сам Верник сообщил, что не слышал о том, что он якобы попал в ДТП. Агент артиста Наталья Соболь отказалась комментировать информацию об инциденте. При этом брат актера Вадим заявлял, что Верник не нуждается в медицинском обследовании после аварии и чувствует себя хорошо.