СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По версии следствия, причиной аварии могли стать действия водителя микроавтобуса, который съехал с дороги при встречном разъезде на дороге с грузовым автомобилем.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Микроавтобус с рабочими врезался в грузовик в районе села Малобыково утром 16 ноября. В результате оба транспортных средства съехали с дороги. Грузовик опрокинулся, а автобус столкнулся с деревьями. В результате водитель и один из пассажиров автобуса скончались на месте происшествия, еще шестеро пострадали. Их госпитализировали.

