Водитель питбайка сбил двух девочек в Иванове

Водитель питбайка сбил на пешеходном переходе двух 10-летних девочек в Иванове. Их госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Текстильщиков. 20-летний мужчина, управляя питбайком, совершил наезд на детей. Они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.

Характер травм девочек уточняется. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутукова в Москве. Ее здоровью был причинен тяжкий вред. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Между тем мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в столичном районе Бибирево. В результате мальчик был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел на улице Пришвина. 29-летний водитель электровелосипеда двигался по тротуару и сбил ребенка 2018 года рождения.

