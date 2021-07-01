Месси официально стал свободным агентом

Фото: AP/Andre Penner
Футболист Лионель Месси официально остался без клуба. Об этом пишет "Российская газета".
Контракт нападающего с футбольным клубом "Барселона" истек в ночь на четверг. При этом игрок и команда пока не смогли прийти к новому соглашению.
Как пишут испанские СМИ, руководство "Барселоны" продолжает переговоры с Месси.
"Мы хотим, чтобы Месси остался. Он хочет того же, все нормально. У нас есть проблема с финансовым "фейр-плей", – объяснил президент клуба Жоан Лапорта.
Месси дебютировал за основную команду "Барселоны" в 2003 году. В составе клуба он десять раз становился чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и три – Суперкубок УЕФА. Кроме того, футболист шесть раз получал награду лучшему игроку года – "Золотой мяч".
Знаменитому аргентинскому футболисту 24 июня исполнилось 34 года. В составе "Барселоны" Лео Месси провел 520 матчей и забил 474 гола.
Ранее СМИ сообщали, что Месси и президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта договорились об условиях нового контракта. Утверждалось, что договор будет заключен на два года.
До этого Лапорта заявлял о своем намерении предложить спортсмену пожизненный контракт, чтобы любой ценой удержать его в клубе. Отмечалось, что связи с финансовыми трудностями команды Месси могут предложить договор с понижением зарплаты.
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