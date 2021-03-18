Новый президент "Барселоны" рассчитывает предложить Месси пожизненный контракт

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Новый президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта намерен предложить капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщает Газета.ru.

Известно, что функционер рассчитывает любой ценой сохранить в клубе спортсмена. В связи с финансовыми трудностями команды Месси могут предложить контракт с понижением зарплаты. Если футболист согласится продлить договор, это замотивирует и других игроков пойти навстречу клубу.

Ранее сообщалось, что Месси был намерен подать в суд на руководство клуба после утечки данных о его зарплате. Адвокаты 33-летнего аргентинца планировали обратиться с иском к функционерам, которые располагали полной информацией о контракте.

