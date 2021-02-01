Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

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Нападающий "Барселона" Лионель Месси намерен подать в суд на руководство клуба после утечки данных о его зарплате.

Как пишет издание Marca, адвокаты 33-летнего аргентинца планируют обратиться с иском к функционерам, которые располагали полной информацией о контракте. Это экс-президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау.

Они отвечали за подписание соглашения с футболистом. Также известно о документе было исполняющему обязанности президента клуба Карлесу Тускетсу. Согласно опубликованной информации, Месси с 2017 по 2021 годы получит 555 миллионов евро.

Отмечается, что аргентинец счел обнародование данных предательством и теперь намерен заявить о своем уходе из "Барселоны". В то же время клуб выразил сожаление в связи с публикацией контракта и заявил, что подаст иск против газеты El Mundo, которая придала документ огласке.

Сотрудники "Барселоны" ранее пожаловались на сокращения в клубе из-за Месси. В сентябре игрок заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону", хотя до этого сообщал руководству о желании уйти.