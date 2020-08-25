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Шестикратный обладатель Золотого мяча, футболист Лионель Месси решил расторгнуть контракт с "Барселоной", сообщает РИА Новости.

В контракте есть пункт, который позволяет футболисту расторгнуть соглашение в конце каждого сезона. Этим правом и воспользовался Месси.

В клубе также подтвердили, что Месси изъявил желание уйти из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Барселона" готов продать Лионеля Месси за 700 миллионов евро. Это сумма отступных по контракту.