"Манчестер Сити" готов заплатить за Месси 200 млн евро

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"Манчестер Сити" готов заплатить испанской "Барселоне" 200 миллионов евро за аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на источник из окружения футболиста.

По данным издания, английский клуб готовит официальное предложение. В то же время Месси планирует обсудить переход с тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, который ранее работал в каталонском клубе.

Ранее 33-летний воспитанник "Барселоны" сообщил о желании уйти. Клуб подтвердил получение уведомления от футболиста. Отмечалось, что капитан сборной Аргентины решил покинуть "Барселону" из-за того, что клуб предложил его другу, форварду Луису Суаресу, искать новое место работы.

При этом новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман также заявил Месси, что тот больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football.