Названа причина ухода Месси из "Барселоны"

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Лионель Месси решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом, которому руководство предложило искать новую команду, сообщает газета El Mundo Deportivo.

Решение отказаться от услуг Суареса было принято после назначение новым главным тренером "Барселоны" Рональда Кумана. По версии газеты As.com, он же сообщил Месси, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Вместе с каталонцами он десять раз выигрывал чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

По информации каталонских медиа RAC1 и TV3, несколько дней назад форвард общался по телефону с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой. В частности, они обсуждали возможный переход Месси в английский клуб.