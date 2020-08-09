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Общество

14:28

Футболист Лионель Месси купил матрасы, уничтожающие коронавирус

за рубежом общество

Футболист Лионель Месси купил матрасы, уничтожающие коронавирус

Для всей своей семьи знаменитый футболист Лионель Месси приобрел инновационные матрасы из наночастиц. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Материал матрасов, по словам разработчиков, способен уничтожить коронавирус всего за четыре часа. При этом будет обеспечена безопасность в 99 процентов.

Ранее в одной из столичных аптек продавали лекарство от коронавируса из мертвых рептилий. Как уверял работник аптеки, средство из мертвых рептилий можно принимать даже детям для лечения абсолютно любых заболеваний, в том числе и коронавируса.

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