Эксперт рассказал, кто может заменить Роналду и Месси

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Футбольный мир увидел перспективных Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на бывшего нападающего сборной Англии, телеэксперта Гари Линекера.
Он отметил, что самых титулованных футболистов последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионеля Месси настигла череда неудач, что может быть связано с не лучшим временем для клубов "Барселона" и "Ювентус", в которых они играют.
Линекер добавил, что в 2021 году Месси забил больше всех мячей и чаще других отдавал голевые передачи, а Роналду по-прежнему забивает много голов.
"Эта пара просто феноменальна", – подчеркнул телеэксперт.
В то же время он выразил удовлетворение тем, что футбольный мир замечает новые таланты, а чемпионат Европы становится возможностью для молодых игроков проявить себя. Бывший нападающий сборной Англии обратил внимание на Филипа Фодена, Мэйсона Маунта и Джейдона Санчо.
Ранее в UEFA назвали самых быстрых футболистов Евро-2020. Первые две строчки заняли защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и полузащитник сборной Уэльса Дэниел Джеймс.
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