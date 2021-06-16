Как российская сборная одержала первую победу на чемпионате Европы

Сборная России с минимальным счетом обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Единственный гол во встрече забил Алексей Миранчук. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши футболисты одержали первую с 2012 года победу на Евро.



Фото: AP Photo/Kirill Kudryavtsev, Pool

Первый матч на чемпионате Европы стал для российской сборной сущим кошмаром. Отечественные футболисты проиграли бельгийцам всухую, бесславно и без каких-либо шансов даже на ничейный результат. Конечно, рассчитывать на очки в матче с "красными дьяволами" было бы глупо. Но и проиграть тоже можно красиво. На следующий день после того неудачного матча это доказала сборная Украины, едва не устроившая камбэк в игре со сборной Нидерландов. Вдобавок ко всему, по ходу встречи с бельгийцами травму получил Юрий Жирков. Позднее выяснилось, что повреждение серьезное, а ветеран сборной, скорее всего, пропустит остаток турнира.

Матч с Финляндией обещал получиться куда менее тяжелым, но и побеждать в этой игре необходимо было во что бы то ни стало.



Наша сборная в итоге добилась положительного результата, однако простым для нее этот поединок назвать язык не повернется. Более того, встреча могла сложиться совсем по-другому – все решили считанные сантиметры.



Уже на третьей минуте сборная Финляндии открыла счет благодаря точному удару Йоэля Похьянпало. Однако судьи на VAR зафиксировали, что нападающий "Байера" в момент взятия ворот находился в положении вне игры, и главный арбитр отменил этот гол.

Дальше опасные эпизоды возникали по большому счету только у ворот Лукаша Градецки. На десятой минуте железобетонный шанс был у Магомеда Оздоева, который после паса Алексея Миранчука в штрафной не попал в створ с расстояния десяти метров. А на 37-й минуте Вячеслав Караваев, вышедший на замену вместо получившего травму Марио Фернандеса, не сумел замкнуть великолепный прострел Далера Кузяева. В самой концовке первого тайма российская сборная все-таки дожала своего соперника и открыла счет: Миранчук сыграл в стенку с Артемом Дзюбой, влетел в штрафную, подработал мяч и по шикарной траектории отправил снаряд в девятку.



Фото: Evgenia Novozhenina/Pool via AP

Второй тайм вышел менее ярким: российская команда подсела и уже не так активно бежала вперед, а атаки финнов редко доходили до опасных ударов. Тем не менее подопечные Маркку Канервы имели несколько неплохих шансов сравнять счет. Так, на 53-й минуте Теэму Пукки мощно пробил по воротам дебютировавшего в этом матче Матвея Сафонова, но 22-летний вратарь без проблем справился с выстрелом финского нападающего. Были шансы упрочить преимущество и у сборной России. На 72-й минуте отечественные футболисты раскатали прекрасную контратаку: Кузяев из идеальной позиции пробил в дальний угол, однако Градецки в прыжке фантастически красиво парировал этот удар.



Сборная России пусть и не слишком уверенно, но все-таки добыла три очка, добившись первой победы на чемпионате Европы с 2012 года. Наши футболисты по-прежнему могут рассчитывать на выход в плей-офф турнира.



Для этого команде Станислава Черчесова необходимо не проиграть в заключительном матче сборной Дании: ничья почти при любых раскладах гарантирует нам путевку с третьего места, а победа в игре с датчанами – проход в следующий этап со второй строчки. Насколько сборной России это под силу? Даже с серьезными кадровыми потерями добиться положительного результата (или как минимум не проиграть) отечественные футболисты более чем способны. Осталось проверить это на практике.