Как российская сборная одержала первую победу на чемпионате Европы

Сборная России с минимальным счетом обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Единственный гол во встрече забил Алексей Миранчук. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши футболисты одержали первую с 2012 года победу на Евро.
Первый матч на чемпионате Европы стал для российской сборной сущим кошмаром. Отечественные футболисты проиграли бельгийцам всухую, бесславно и без каких-либо шансов даже на ничейный результат. Конечно, рассчитывать на очки в матче с "красными дьяволами" было бы глупо. Но и проиграть тоже можно красиво. На следующий день после того неудачного матча это доказала сборная Украины, едва не устроившая камбэк в игре со сборной Нидерландов. Вдобавок ко всему, по ходу встречи с бельгийцами травму получил Юрий Жирков. Позднее выяснилось, что повреждение серьезное, а ветеран сборной, скорее всего, пропустит остаток турнира.
Матч с Финляндией обещал получиться куда менее тяжелым, но и побеждать в этой игре необходимо было во что бы то ни стало.
Уже на третьей минуте сборная Финляндии открыла счет благодаря точному удару Йоэля Похьянпало. Однако судьи на VAR зафиксировали, что нападающий "Байера" в момент взятия ворот находился в положении вне игры, и главный арбитр отменил этот гол.
Дальше опасные эпизоды возникали по большому счету только у ворот Лукаша Градецки. На десятой минуте железобетонный шанс был у Магомеда Оздоева, который после паса Алексея Миранчука в штрафной не попал в створ с расстояния десяти метров. А на 37-й минуте Вячеслав Караваев, вышедший на замену вместо получившего травму Марио Фернандеса, не сумел замкнуть великолепный прострел Далера Кузяева. В самой концовке первого тайма российская сборная все-таки дожала своего соперника и открыла счет: Миранчук сыграл в стенку с Артемом Дзюбой, влетел в штрафную, подработал мяч и по шикарной траектории отправил снаряд в девятку.
Второй тайм вышел менее ярким: российская команда подсела и уже не так активно бежала вперед, а атаки финнов редко доходили до опасных ударов. Тем не менее подопечные Маркку Канервы имели несколько неплохих шансов сравнять счет. Так, на 53-й минуте Теэму Пукки мощно пробил по воротам дебютировавшего в этом матче Матвея Сафонова, но 22-летний вратарь без проблем справился с выстрелом финского нападающего. Были шансы упрочить преимущество и у сборной России. На 72-й минуте отечественные футболисты раскатали прекрасную контратаку: Кузяев из идеальной позиции пробил в дальний угол, однако Градецки в прыжке фантастически красиво парировал этот удар.
Для этого команде Станислава Черчесова необходимо не проиграть в заключительном матче сборной Дании: ничья почти при любых раскладах гарантирует нам путевку с третьего места, а победа в игре с датчанами – проход в следующий этап со второй строчки. Насколько сборной России это под силу? Даже с серьезными кадровыми потерями добиться положительного результата (или как минимум не проиграть) отечественные футболисты более чем способны. Осталось проверить это на практике.