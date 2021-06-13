Как российская сборная по футболу разгромно проиграла бельгийцам

Сборная России в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы потерпела поражение от команды Бельгии. Встреча завершилась со счетом 0:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему главным сюрпризом стал не результат игры, а беспомощность наших футболистов.



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Второй день нынешнего Евро мог запомниться игрой России и Бельгии, но останется в памяти из-за едва не случившейся катастрофы. В матче Финляндии и Дании главная звезда последних Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание и рухнул на поле. Судя по всему, у игрока произошла остановка сердца, так как мгновенно подоспевшие врачи стали реанимировать Эриксена с помощью непрямого массажа и дефибрилляторов. К счастью, датчанина удалось спасти: он покидал поле уже в сознании, а через некоторое время пресс-служба сборной Дании официально заявила, что состояние Кристиана стабилизировано. Отдельными героями этой истории стали коллеги Эриксена по сборной: они прикрыли своего соотечественника от камер в момент, когда врачи пытались вернуть того к жизни.

Игру Дании и Финляндии приостановили на полтора часа, после чего матч все-таки возобновился. А затем случилась первая сенсация Евро – финны с минимальным счетом обыграли датчан, еще и отразив пенальти по ходу встречи.



При таком раскладе сборной России нужно было стараться выжать из матча с бельгийцами максимум. Но получилось то, что получилось.



Наша команда пропустила уже на 10-й минуте, причем в абсолютно нелепой ситуации: Дрис Мертенс делал заброс в штрафную, Андрей Семенов между ног пропустил мяч, а Ромелу Лукаку подхватил снаряд и отправил его в дальний угол. Забитый гол бельгиец посвятил Кристиану Эриксену, с которым Лукаку вместе выступает за миланский "Интер".

Российские футболисты попытались отыграть отставание, но на 34-й минуте получили второй: вышедший на замену Тома Менье оказался первым на добивании после неудачной игры нашего вратаря Антона Шунина. Было видно, что сборная Бельгии играет вполсилы, но даже этого хватало, чтобы на голову превосходить российскую команду. Наши футболисты допускали глупые и необязательные ошибки в обороне, при этом показывая абсолютно беззубую игру и в передней линии. Пожалуй, за весь матч игроки отечественной команды не нанесли ни одного реально опасного удара по воротам голкипера Бельгии Тибо Куртуа. А вот бельгийцы под конец включились и закатили еще и третий мяч: на 88-й минуте Лукаку после передачи Менье убежал вперед и прошил ближний угол Шунина.



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Легко было бы начать ругать и осуждать сборную России за это поражение. Но в проигрыше как раз нет ничего удивительного. Еще до матча было понятно, что этот поединок бойцов из разных весовых категорий, где у Бельгии не только больше масса, но и лучше техника. Конечно, можно было бы обвинить во смертных грехах Андрея Семенова, ошибки которого привели к голу и нескольким опасным перехватам. Но и это тоже было бы серьезным упрощением, просто чтобы найти виновного.



Игра сборной вчера ожидаемо оказалась хуже футбола, который показывали бельгийцы. Но что стало сюрпризом, так это абсолютная ментальная и физическая беспомощность.



Российские футболисты не были заряжены на результат, не были готовы биться, как будто смирившись с поражением сразу после стартового свистка.

Сборная образца 2018 года была прекрасна не качеством игры: оно и тогда, и сейчас оставляло желать лучшего. Команда, которая блистала на мундиале, брала свое за счет бешеной концентрации и способности выгрызать каждый участок поля, лишь бы это давало в сумме необходимые очки. Местами этот футбол вызывал раздражение, местами – скуку. Но в заданных условиях Станислав Черчесов справлялся со своей задачей на отлично. И даже в отборочном турнире чемпионата Европы, когда Бельгия дважды обыграла Россию, наша сборная не выглядела настолько обреченно, в отличие от субботнего матча. Хочется верить, что в играх с датчанами и финнами будет все совсем по-другому.