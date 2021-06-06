Сборная Россия по футболу обыграла Болгарию с минимальным счетом

Сборная России в контрольном матче с минимальным счетом обыграла Болгарию. Единственный гол с пенальти забил Александр Соболев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему за Евро остается немного тревожно.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пожалуй, более важный момент встречи России и Болгарии произошел еще до самого поединка. Российский футбольный союз пригласил на исполнение предматчевого гимна Филиппа Киркорова, а вместе с этим решил позвать народного артиста РФ на базу сборной. Певца сложно назвать ярым фанатом футбола, поэтому не все поклонники национальной команды восприняли эту идею с восторгом. Особенно неловко получилось, когда уже на базе в Новогорске певец перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом, а наставника сборной назвал Станиславом Соломоновичем Черкесовым. Впрочем, тренер и футболисты восприняли ситуацию с юмором. Главное, что на исполнении гимна Киркоров ничего не перепутал – а остальное уже не так важно.



Что касается самого матча, то он вышел откровенно скучным, будничным и, что называется, рабочим. В том смысле, что смотреть на все это действо было интересно лишь тренерскому штабу и самим футболистам.



А вот большинство болельщиков наверняка оказались разочарованы. Тем не менее опасные моменты в этом поединке все же были. Более того, гости могли открыть счет уже на четвертой минуте: Кирилл Десподов после отскока от защитника подобрал мяч и вывел Момчила Цветанова один на один с Антоном Шуниным. Голкипер отразил удар, но на добивании оказался Доминик Янков. К счастью, вратарь сборной России вновь первым добрался до мяча и нейтрализовал угрозу.

На десятой минуте могли повести в счете уже наши футболисты: Артем Дзюба вывел на отличную позицию для удара Романа Зобнина. Но вице-капитан "Спартака" пробил сильно выше ворот. После получаса игры неплохой выстрел по воротам Ивана Караджова нанес Магомед Оздоев – мяч также прошел мимо. На 34-й минуте российские футболисты забили гол, но он не был засчитан из-за положения вне игры у Юрия Жиркова. В начале второго тайма опасные моменты совсем сошли на нет. Лишь на 68-й минуте после подачи углового Георгий Джикия получил шанс забить гол, но вместо этого отправил мяч на трибуны.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

По-настоящему болгарскому вратарю (к этому моменту Караджов был заменен на Георгия Георгиева) пришлось вступить в игру только на 72-й минуте. Россияне заработали опасный штрафной на левом фланге: Александр Головин выкатил мяч под удар Юрию Жиркову и вечно зеленый ветеран сборной нанес мощный удар в дальний угол – Георгиев спас с большим трудом. Тем не менее болгары не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. На 83-й минуте в штрафной по ногам получил Алексей Миранчук, и главный арбитр без колебаний указал на "точку". Одиннадцатиметровый удар реализовал Александр Соболев.

Само собой, никаких глобальных выводов из товарищеской игры сделать нельзя. Однако все же есть несколько моментов, которые вызывают большие опасения. Перед матчем с Болгарией на разминке получил травму защитник основы Федор Кудряшов. Характер повреждения пока не известен, но Черчесов допустил, что игрок может пропустить Евро.



Учитывая отсутствие большого количества вариантов в обороне, это громадная потеря для нашей национальной команды, которая к тому же может серьезно сказаться на результатах предстоящего турнира.



Помимо Кудряшова, по ходу товарищеской встречи травмировался Дмитрий Баринов. Конечно, обоих игроков найдется кому заменить, но подобные перестановки сильно нарушат планы тренерского штаба сборной России и добавят им головной боли. А насколько удачно получится выйти из сложившейся ситуации, мы совсем скоро увидим на Евро.