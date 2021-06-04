Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08:35

Главная / Истории /

Сборная России по хоккею обидно проиграла команде Канады в четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира для России закончен. Как наши хоккеисты уступили канадцам в плей-офф
спорт

Сборная России в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему из этого проигрыша сложно сделать какие-либо выводы, но подвести определенные итоги все же стоит.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Чемпионат мира 2021 года запомнится всем как один из самых странных хоккейных турниров в истории: перформансы с флагами от мэра Риги, отсутствие звезд из-за позднего старта сезона и Кубка Стэнли в НХЛ и абсолютное безумие в групповом этапе ЧМ. Когда мы еще увидим, как Германия и Латвия выносят Канаду, Беларусь и Дания обыгрывают Швецию, а Казахстан вырывает победу во встрече с Финляндией по буллитам. Для шведов такие качели в итоге закончились плачевно: они впервые в истории не вышли в плей-офф чемпионата мира. Впрочем, такая участь могла постигнуть и Канаду. Судьбу "кленовых листьев" решал исход матча Германии и Латвии. Опять же, еще месяц назад многие восприняли бы это как глупую шутку.

Для российской сборной на этом ЧМ все складывалось тоже не слишком гладко. На турнир не смогли приехать почти все наши главные хоккейные звезды. Только к плей-офф подоспели Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский.

До этого сборная России, конечно, добывала победы, но с большим скрипом, да и зачастую не с самыми сильными соперниками, вроде Великобритании и Дании. На первом же серьезном противнике – команде Словакии – отечественные хоккеисты допустили осечку.

Тем не менее российская сборная попала в плей-офф, где в соперники ей досталась та самая проблемная Канада. Казалось бы, идеальное время для того, чтобы поквитаться за все обидные поражения последних лет, но не тут-то было.

Встреча России и Канады вышла не самой бодрой. Счет был открыт лишь в конце второго периода. За пять минут до перерыва после затяжной атаки в равных составах Евгений Тимкин все-таки смог распечатать ворота канадцев. Но в начале третьего периода "кленовые листья" реализовали большинство и снова сделали счет равным: точным броском отличился Адам Хенрик. Игра перешла в овертайм, где сильнее в конечном счете оказалась команда Жерара Галлана – победная шайба на счету Эндрю Манджапане. Таким образом, канадцы прошли в полуфинал, а российская сборная свое выступление на этом чемпионате мира завершила.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Вряд ли из-за этого проигрыша стоит посыпать голову пеплом. В конце концов, этот чемпионат мира вышел настолько сумасшедшим, что поражение России, пусть и от бог его знает какого по счету резервного состава сборной Канады, потонуло в остальном информационном шуме. Да и разбирать отдельно взятую игру четвертьфинала тоже не имеет смысла. Но вот что точно стоит сделать, так это задуматься о систематичности угасания российского хоккея в целом. Провал на молодежном чемпионате мира, неважное выступление на юниорском ЧМ, теперь вылет в первом раунде плей-офф на взрослом турнире.

Кажется, что российская система подготовки хоккеистов, в том числе и в сборные разных возрастов, все чаще дает сбои.

Вопросы по итогам ЧМ нужно задавать в первую очередь не о том, почему в команду Валерия Брагина не приехали Александр Овечкин или Евгений Малкин, а почему в огромной хоккейной державе не нашлось им достойной и боеспособной замены, как это с оговорками, но все же получилось у Канады и США. И эти вопросы – про глубину состава, ротацию и молодые кадры – скорее всего, будут звучать все чаще. Потому что, к сожалению, в последние несколько лет они становятся лишь актуальнее.

Читайте также

Фехретдинов Тимур

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать