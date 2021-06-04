Сборная России по хоккею обидно проиграла команде Канады в четвертьфинале ЧМ

Сборная России в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему из этого проигрыша сложно сделать какие-либо выводы, но подвести определенные итоги все же стоит.



Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Чемпионат мира 2021 года запомнится всем как один из самых странных хоккейных турниров в истории: перформансы с флагами от мэра Риги, отсутствие звезд из-за позднего старта сезона и Кубка Стэнли в НХЛ и абсолютное безумие в групповом этапе ЧМ. Когда мы еще увидим, как Германия и Латвия выносят Канаду, Беларусь и Дания обыгрывают Швецию, а Казахстан вырывает победу во встрече с Финляндией по буллитам. Для шведов такие качели в итоге закончились плачевно: они впервые в истории не вышли в плей-офф чемпионата мира. Впрочем, такая участь могла постигнуть и Канаду. Судьбу "кленовых листьев" решал исход матча Германии и Латвии. Опять же, еще месяц назад многие восприняли бы это как глупую шутку.

Для российской сборной на этом ЧМ все складывалось тоже не слишком гладко. На турнир не смогли приехать почти все наши главные хоккейные звезды. Только к плей-офф подоспели Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский.



До этого сборная России, конечно, добывала победы, но с большим скрипом, да и зачастую не с самыми сильными соперниками, вроде Великобритании и Дании. На первом же серьезном противнике – команде Словакии – отечественные хоккеисты допустили осечку.



Тем не менее российская сборная попала в плей-офф, где в соперники ей досталась та самая проблемная Канада. Казалось бы, идеальное время для того, чтобы поквитаться за все обидные поражения последних лет, но не тут-то было.

Встреча России и Канады вышла не самой бодрой. Счет был открыт лишь в конце второго периода. За пять минут до перерыва после затяжной атаки в равных составах Евгений Тимкин все-таки смог распечатать ворота канадцев. Но в начале третьего периода "кленовые листья" реализовали большинство и снова сделали счет равным: точным броском отличился Адам Хенрик. Игра перешла в овертайм, где сильнее в конечном счете оказалась команда Жерара Галлана – победная шайба на счету Эндрю Манджапане. Таким образом, канадцы прошли в полуфинал, а российская сборная свое выступление на этом чемпионате мира завершила.



Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Вряд ли из-за этого проигрыша стоит посыпать голову пеплом. В конце концов, этот чемпионат мира вышел настолько сумасшедшим, что поражение России, пусть и от бог его знает какого по счету резервного состава сборной Канады, потонуло в остальном информационном шуме. Да и разбирать отдельно взятую игру четвертьфинала тоже не имеет смысла. Но вот что точно стоит сделать, так это задуматься о систематичности угасания российского хоккея в целом. Провал на молодежном чемпионате мира, неважное выступление на юниорском ЧМ, теперь вылет в первом раунде плей-офф на взрослом турнире.



Кажется, что российская система подготовки хоккеистов, в том числе и в сборные разных возрастов, все чаще дает сбои.



Вопросы по итогам ЧМ нужно задавать в первую очередь не о том, почему в команду Валерия Брагина не приехали Александр Овечкин или Евгений Малкин, а почему в огромной хоккейной державе не нашлось им достойной и боеспособной замены, как это с оговорками, но все же получилось у Канады и США. И эти вопросы – про глубину состава, ротацию и молодые кадры – скорее всего, будут звучать все чаще. Потому что, к сожалению, в последние несколько лет они становятся лишь актуальнее.