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Спорт

17:26

Месси продлил контракт с "Барселоной"

спорт

Фото: ТАСС/Miguel Morenatti/AP

Нападающий Лионель Месси и президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта договорились об условиях нового контракта. Договор будет заключен на два года, сообщает Pravda.Ru.

Футболист собирался покинуть клуб еще летом прошлого года, однако отказался от этой идеи: он должен был заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, что, по его словам, было невозможно. Действующий контракт истекает 30 июня 2021 года.

Уточняется, что в этом сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее Лапорта заявлял о своем намерении предложить спортсмену пожизненный контракт, чтобы любой ценой удержать его в клубе.

Отмечалось, что связи с финансовыми трудностями команды Месси могут предложить контракт с понижением зарплаты. Если футболист согласится продлить договор, это замотивирует и других игроков пойти навстречу клубу.

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