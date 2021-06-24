Instagram-художник собрал портрет Месси из тысячи логотипов "Барселоны"

Фото: instagram.com/fcbarcelona

Instagram-художник Сав Бурчинский представил в своем персональном аккаунте необычный портрет нападающего сборной Аргентины по футболу Леонеля Месси. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Автор изобразил спортсмена с помощью маленькой печати с логотипом "Барселоны", за которую Месси выступает на клубном уровне. Художник управлял тенями и формировал силуэт за счет степени нажатия на печать.

Знаменитому аргентинскому футболисту 24 июня исполнилось 34 года. В составе "Барселоны" Лео Месси провел 520 матчей и забил 474 гола.

В конце мая стало известно, что игрок продлил контракт с командой, в которой провел практически всю карьеру. По данным СМИ, срок действия нового соглашения составит два года.

