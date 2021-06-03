СМИ узнали детали нового контракта Месси с "Барселоной"

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Зарплата капитана "Барселоны" Лионеля Месси станет меньше по новому контракту. Такие данные приводит издание Sport.es.

Сообщается, что зарплата Месси составит 60 миллионов евро в год. При этом после вычета налогов сумма сократится до 35 миллионов евро.

Таким образом, аргентинец будет получать на 50 миллионов евро меньше, чем по действующему соглашению.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий сыграл 47 матчей. На его счету 38 забитых мячей и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта договорились об условиях нового контракта. Утверждалось, что договор будет заключен на два года.

До этого Лапорта заявлял о своем намерении предложить спортсмену пожизненный контракт, чтобы любой ценой удержать его в клубе. Отмечалось, что связи с финансовыми трудностями команды Месси могут предложить договор с понижением зарплаты.