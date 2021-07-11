Лионель Месси выиграл первый значимый трофей в составе сборной Аргентины

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл первый значимый трофей с национальной командой. Ранее легенда аргентинского футбола не брал титулы с главной сборной страны, это удавалось ему только с олимпийской командой.

В ночь на воскресенье, 11 июля, команда Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Анхель Ди Мария на 22-й минуте матча.

Это уже был 34-й по счету матч между Аргентиной и Бразилией в рамках Кубков Америки. Последние одерживали победу 10 раз, аргентинцы – 16. Вничью завершились восемь встреч.

Ранее стало известно, что футболист Лионель Месси официально остался без клуба. Контракт нападающего с футбольным клубом "Барселона" истек в ночь на 1 июля. При этом игрок и команда пока не смогли прийти к новому соглашению. Как сообщали испанские СМИ, руководство "Барселоны" продолжает переговоры с Месси.

Месси дебютировал за основную команду "Барселоны" в 2003 году. В составе клуба он десять раз становился чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и три – Суперкубок УЕФА. Кроме того, футболист шесть раз получал награду лучшему игроку года – "Золотой мяч".

Знаменитому аргентинскому футболисту 24 июня исполнилось 34 года. В составе "Барселоны" Лео Месси провел 520 матчей и забил 474 гола.