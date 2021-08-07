Гимнастка Дина Аверина прокомментировала свое поражение в Токио

Олимпийский комитет России направил запрос в Международную федерацию гимнастики по ситуации с судейством в Токио. Об этом Глава ОКР Станислав Поздняков написал в Instagram.

Между тем израильская гимнастка, которая взяла золото на Олимпиаде, назвала момент объявления оценки Дины Авериной самым напряженным в своей жизни. Ее слова приводят иностранные СМИ. А вот как сама Дина прокомментировала свое выступление. Спортсменка подчеркнула, что считает себя победительницей несмотря ни на что. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

