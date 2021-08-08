Женская команда ОКР по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

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Женская команда ОКР по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В решающем матче российские спортсменки уступили сборной Франции со счетом 25:30.

Бронзу турнира выиграли гандболистки сборной Норвегии, разгромившие команду Швеции со счетом 36:19.

Делегация спортсменов ОКР заняла пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Всего в активе российских спортсменов 71 медаль, при этом 20 из них – золотые, 28 – серебряные и 23 – бронзовые.