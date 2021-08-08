Российские гимнастки выиграли серебро ОИ в групповом многоборье

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Российские спортсменки, выступающие в художественной гимнастике, выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

В состав команды ОКР вошли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. За свое выступление они суммарно набрали 90,400 балла.

Первое место в данной дисциплине выиграла сборная Болгарии с результатом 92,100 балла. Замыкают тройку призеров спортсменки из Италии с суммой в 87,700 балла.

Накануне гимнастка Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив 0,15 балла спортсменке из ИзраилЯ Линой Ашрам. В связи с данным результатом Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию художественной гимнастики с требованием прокомментировать судейство на ОИ в Токио.