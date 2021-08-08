Гандболистка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского турнира по версии IHF

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россиянка Анна Вяхирева стала самым ценным игроком олимпийского турнира, по мнению Международной федерации гандбола (IHF), сообщает пресс-служба федерации.
Ранее 8 августа в последний день Олимпиады гандболистки команды ОКР проиграли сборной Франции в финале Олимпиады со счетом 25:30, завоевав серебро. Вместе с Вяхиревой в состав символической сборной IHF вошли россиянка Полина Кузнецова, шведка Ямина Робертс, француженки Грас Заади, Лора Флипп, Полетта Фоппа и норвежка Катрин Лунде.
Анне Вяхиревой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года. Кроме того, она завоевывала серебро чемпионата Европы в 2018 году и бронзу чемпионата мира в 2019 году.
Сейчас спортсменка собирается приостановить карьеру.
"Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее", – заявила Вяхирева и выразила надежду, что в клубе "Ростов-Дон", за который она играет, поймут ее и пойдут навстречу.
Спортсмены команды ОКР завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпиаде в Токио и заняли пятую строчку в таблице общего медального зачета. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми – сборная Китая (38-32-18), бронза медального зачета у японцев (27-14-17), а на четвертом месте расположилась команда Великобритании (22-21-22).
Ранее Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков написал в своем Instagram.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: