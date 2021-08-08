Гандболистка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского турнира по версии IHF

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Россиянка Анна Вяхирева стала самым ценным игроком олимпийского турнира, по мнению Международной федерации гандбола (IHF), сообщает пресс-служба федерации.

Ранее 8 августа в последний день Олимпиады гандболистки команды ОКР проиграли сборной Франции в финале Олимпиады со счетом 25:30, завоевав серебро. Вместе с Вяхиревой в состав символической сборной IHF вошли россиянка Полина Кузнецова, шведка Ямина Робертс, француженки Грас Заади, Лора Флипп, Полетта Фоппа и норвежка Катрин Лунде.

Анне Вяхиревой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года. Кроме того, она завоевывала серебро чемпионата Европы в 2018 году и бронзу чемпионата мира в 2019 году.

Сейчас спортсменка собирается приостановить карьеру.

"Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее", – заявила Вяхирева и выразила надежду, что в клубе "Ростов-Дон", за который она играет, поймут ее и пойдут навстречу.

Спортсмены команды ОКР завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпиаде в Токио и заняли пятую строчку в таблице общего медального зачета. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми – сборная Китая (38-32-18), бронза медального зачета у японцев (27-14-17), а на четвертом месте расположилась команда Великобритании (22-21-22).

Ранее Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков написал в своем Instagram.

