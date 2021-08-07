Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на Олимпиаде

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Владимир Путин поздравил с золотой медалью российскую легкоатлетку Марию Ласицкене. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что единственной трехкратной чемпионке мира в состязаниях по прыжкам в высоту удалось снова защитить честь отечественной школы легкой атлетики.

"Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам", – говорится в сообщении.

Легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Россиянке удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра.